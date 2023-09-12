В Сумах умерла собака, которую вытащили из-под завалов после российского обстрела — UAnimals 12 сентября, 14:44 Собаку достали из-под завалов (Фото:МВД Украины/Facebook)

Собака, которую спасатели вытащили из-под завалов после ракетного удара РФ по Сумам 8 сентября, умерла.

Об этом говорится в сообщении организации по защите и спасению животных UAnimals.

Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными, а ориентировочный возраст животного составлял примерно 10 лет, поэтому ей было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела.

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8 сентября армия РФ нанесла удар по Сумам. Российская ракета попала в жилые дома в городе. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек и собаку. Женщина, которую освободили из-под завалов, впоследствии умерла в больнице.