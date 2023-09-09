В Сумах умерла женщина, пострадавшая от ракетного удара РФ

9 сентября, 11:47
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Последствия российского ракетного удара по частному сектору в Сумах (Фото:МВД)

Последствия российского ракетного удара по частному сектору в Сумах (Фото:МВД)

В пятницу, 8 сентября, в больнице умерла жительница Сум, которая получила травмы от ракетного обстрела по частному сектору города рано утром того же дня.

Об этом сообщили в Сумской ОГА утром в субботу, 9 сентября.

Около 6 утра 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумах. В результате атаки был разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили еще более 20 домов и восемь авто.

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Два человека оказались под завалами. Всего сообщалось о четырех пострадавших.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Сумы Сумская область Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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