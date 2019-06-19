Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны

Сегодня, 02:59
Цей матеріал також доступний українською
В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны - фото

su.npu.gov.ua

Организатору публичного дома грозит до семи лет лишения свободы

В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, организатор публичного дома — 40-летний сумчанин. Он приспособил свой двухэтажный дом под бордель, в котором несколько «девушек по вызову» оказывали сексуальные услуги.

Фото: su.npu.gov.ua

По данным полицейских, в борделе «работало» 10 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, а стоимость сексуальных услуг стоил от 500 гривен до 100 долларов США.

«По имеющимся оперативным материалами было открыто уголовное производство, в рамках которого были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его дома-сауны. Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства существования борделя: мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи» , — сообщили в полиции.

Фото: su.npu.gov.ua
Фото: su.npu.gov.ua

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК.

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Теги:   Сауна Бордель Национальная полиция Украины Полиция Сумы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:07

img
Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка
Политика

Вчера, 12:43

img
Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани
Футбол

Вчера, 19:46

img
Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

ТОП 3

События

17 июня, 16:52

img
Украина не будет больше пытаться пройти Керченский пролив, как во время захвата моряков в ноябре — Хомчак
14779
События

Вчера, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
8396
События

17 июня, 11:03

img
Сообщения о занятии украинскими военными позиций в Донецке оказались фейком — ООС
5507

Новости Одессы

img
Три акта Саакашвили: экс-губернатор опоздал, представил свой "спецназ" и оградил мэрию Одессы полицейской лентой (фото, видео)
img
Осторожно, Красная Угроза! В Одессе показывают плакаты времен Холодной войны (фоторепортаж)
img
В центре Одессы "минировали" развлекательное заведение