В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны Сегодня, 02:59 Цей матеріал також доступний українською su.npu.gov.ua Организатору публичного дома грозит до семи лет лишения свободы su.npu.gov.ua

В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, организатор публичного дома — 40-летний сумчанин. Он приспособил свой двухэтажный дом под бордель, в котором несколько «девушек по вызову» оказывали сексуальные услуги.

Фото: su.npu.gov.ua

По данным полицейских, в борделе «работало» 10 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, а стоимость сексуальных услуг стоил от 500 гривен до 100 долларов США.

«По имеющимся оперативным материалами было открыто уголовное производство, в рамках которого были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его дома-сауны. Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства существования борделя: мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи» , — сообщили в полиции.



Фото: su.npu.gov.ua

Фото: su.npu.gov.ua

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК.

За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.