В Сумах в результате обстрелов оккупантов погибли два человека

18 марта, 05:06
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Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Автор: Елена Басараб

Через обстріли окупантів, в Сумах та передмісті загинуло двоє мирних жителів.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, подводя итоги прошедших суток.

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«Продолжаются уже который день обстрелы Сум и пригородов, шли бои. К сожалению, погибла молодая девушка, был обстрелян гражданский автомобиль. Мы также знаем, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания», — сказал Живицкий.

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Также Живицкий подчеркнул, что передвигаться по дорогам Сумской области вне гуманитарных коридоров очень опасно.

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Теги:   Сумы Война России против Украины

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