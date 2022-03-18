В Сумах в результате обстрелов оккупантов погибли два человека 18 марта, 05:06 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Российской Федерацией города Сумы. 8 марта 2022 года (Фото:Andrey Mozgovyy/via REUTERS)

Через обстріли окупантів, в Сумах та передмісті загинуло двоє мирних жителів.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, подводя итоги прошедших суток.



«Продолжаются уже который день обстрелы Сум и пригородов, шли бои. К сожалению, погибла молодая девушка, был обстрелян гражданский автомобиль. Мы также знаем, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания», — сказал Живицкий.

Видео дня

Также Живицкий подчеркнул, что передвигаться по дорогам Сумской области вне гуманитарных коридоров очень опасно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.