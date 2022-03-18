В Сумах из-за артобстрела российских оккупантов загорелся склад

18 марта, 18:02
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Пожар в Сумах после артобстрела российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

Пожар в Сумах после артобстрела российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:ДСНС України / Facebook)

В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов в Сумах загорелся склад с лакокрасочной продукцией на площади 6 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар начался около 16:00, предварительно, никто не пострадал.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий ранее попросил жителей Сум и Сумского района не выходить из дома без необходимости и закрыть окна из-за пожара.

Видео дня

В результате российских обстрелов в Сумах и пригороде погибли два мирных жителя.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Сумы Сумская область ГСЧС Пожар Война России против Украины

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