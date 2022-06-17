1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем. В Сухопутных войсках озвучили потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии

17 июня, 16:30
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Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Потери украинской армии в технике в результате боев с россиянами иногда достигают 50%, сообщил командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко.

«На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40, а иногда и до 50 процентов потерь техники в результате активных боев», — сказал он в интервью National Defence, уточнив, что говорит только о тяжелом вооружении.

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По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

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«Для прикрытия линии фронта нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду», — рассказал Карпенко о потребностях армии.

По данным президента Владимира Зеленского, линия фронта 13 июня составляла более чем 2,5 тысячи километров.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Командующий Сухопутные войска Боевые потери

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