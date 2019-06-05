В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы Вчера, 21:59 Цей матеріал також доступний українською Free-Photos / Pixabay Free-Photos / Pixabay

Гражданка Украины подала иск в суд с требованием отменить новую редакцию Украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Истец, которая действует в интересах своей дочери, ученицы 7-го класса, считает, что новое правописание осложнит изучение украинского языка и грамотное его использование.

По ее убеждению, Кабмин при принятии постановления Вопрос украинского правописания «действовал за рамками своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка».

Сейчас Окружной админсуд решает вопрос об открытии производства.

Адвокат Дмитрий Ильченко, который обжаловал постановление Кабмина, объяснил, что ребенок сам попросил «что-то сделать, чтобы не надо было писать "павза" и "проєкт"».

«Основание иска: Кабмин не может менять украинский язык. Он может способствовать его развитию, но не менять направление этого развития», - написал он в Facebook.

Напомним, что 3 июня в Украине официально начала действовать новая редакция Украинского правописания.

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.