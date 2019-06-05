Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы

Вчера, 21:59
Цей матеріал також доступний українською
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы - фото

Free-Photos / Pixabay

Гражданка Украины подала иск в суд с требованием отменить новую редакцию Украинского правописания.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Истец, которая действует в интересах своей дочери, ученицы 7-го класса, считает, что новое правописание осложнит изучение украинского языка и грамотное  его использование.

По ее убеждению, Кабмин при принятии постановления Вопрос украинского правописания «действовал за рамками своих полномочий и не учел реального состояния развития украинского языка».

Сейчас Окружной админсуд решает вопрос об открытии производства.

Адвокат Дмитрий Ильченко, который обжаловал постановление Кабмина, объяснил, что ребенок сам попросил «что-то сделать, чтобы не надо было писать "павза" и "проєкт"».

«Основание иска: Кабмин не может менять украинский язык. Он может способствовать его развитию, но не менять направление этого развития», - написал он в Facebook.

Напомним, что 3 июня в Украине официально начала действовать новая редакция Украинского правописания.

Читайте также:
 Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания

Украинское правописание в новой редакции разработано специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания. Оно должно заменить редакцию от 1992 года.

Теги:   Окружной админсуд Киева Украинский язык Украинское правописание

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 16:58

img
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозок
Геополитика

Сегодня, 09:47

img
Зеленский просил у США новые вооружения — американский сенатор
Геополитика

Сегодня, 07:41

img
75 лет со дня высадки в Нормандии. Десять малоизвестных фактов о главной военной хитрости Второй мировой

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12263
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10957
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9129