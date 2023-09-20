«Преступники будут наказаны». ГУР прокомментировало данные CNN о якобы ударе Украины по приспешникам Вагнера в Судане 20 сентября, 11:36 CNN сообщил, что украинские спецслужбы могли стоять за ударом по силам ЧВК Вагнера в Судане (Фото:Скриншот видео CNN)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал NV данные CNN о том, что украинские спецслужбы, вероятно, нанесли в Судане удар по боевикам, которых поддерживает ЧВК Вагнера.

По его словам, ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Но надо отметить, что международное влияние России, которое она строила десятки лет, в результате необдуманной политики свелось на нет. И здесь надо вспомнить слова командира ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что российские преступники будут наказаны, где бы они ни были», — заявил Юсов в комментарии NV.

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19 сентября телеканал CNN опубликовал материал, в котором рассказал, что за ударами беспилотников и наземной операцией против группировки Силы быстрого реагирования (RSF) в Судане могли стоять спецслужбы Украины.

Украинский военный источник CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, собеседник ответил только, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

