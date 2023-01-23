СБУ передала в суд обвинительные акты против 55 депутатов Госдумы РФ
Российским депутатам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения (Фото:Russian State Duma/REUTERS)
Обвинительные акты в отношении 55 депутатов госдумы РФ, голосовавших за признание «независимости» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, переданы в суд.
Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Там напомнили, что 15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой о «признании» фейковых образований «Л/ДНР», а 22 февраля они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».
«Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении придуманной ими военной агрессии. 24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке. Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину», — отметили в СБУ.
На основании собранных доказательств 55 депутатам госдумы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
В их список вошли:
- Авдеев Михаил Юрьевич,
06.03.1977 г. р.;
- Авксентьева Сардана Владимировна,
02.07.1970 г. р.;
- Аксаков Анатолий Геннадиевич,
28.11.1957 г. р.;
- Алехин Андрей Анатольевич,
09.02.1959 г. р.;
- Алимова Ольга Николаевна,
10.04.1953 г. р.;
- Аммосов Петр Револьдович,
22.09.1966 г. р.;
- Ананских Игорь Александрович,
06.09.1966 г. р.;
- Арапов Георгий Константинович,
11.09.1999 г. р.;
- Арефьев Николай Васильевич,
11.03.1949 г. р.;
- Боярский Сергей Михайлович,
24.01.1980 г. р.;
- Бурлаков Сергей Владимирович,
25.05.1971 г. р.;
- Бурляев Николай Петрович,
03.08.1946 г. р.;
- Бурматов Владимир Владимирович,
18.08.1981 г. р.;
- Бутина Мария Валерьевна,
10.11.1988 г. р.;
- Буцкая Татьяна Викторовна,
08.05.1975 г. р.;
- Валеев Эрнест Абдулович,
07.04.1950 г. р.;
- Валенчук Олег Дорианович,
14.09.1960 г. р.;
- Валуев Николай Сергеевич,
21.08.1973 г. р.;
- Симигин Павел Владимирович,
26.07.1968 г. р.;
- Васильев Владимир Абдуалевич,
11.08.1949 г. р.;
- Василькова Мария Викторовна,
13.02.1978 г. р.;
- Веллер Алексей Борисович,
09.01.1966 г. р.;
- Веремеенко Сергей Алексеевич,
26.09.1955 г. р.;
- Власова Вероника Валерьевна,
02.11.1966 г. р.;
- Водолацкий Виктор Петрович,
19.08.1957 г. р.;
- Водянов Роман Михайлович,
25.11.1982 г. р.;
- Володин Вячеслав Викторович,
04.02.1964 г. р.;
- Вольфсон Илья Светославович,
08.06.1981 г. р.;
- Воробьев Андрей Викторович,
24.07.1985 г. р.;
- Вороновский Анатолий Владимирович,
28.12.1966 г. р.;
- Вторигина Елена Андреевна,
17.08.1957 г. р.;
- Выборный Анатолий Борисович,
08.06.1965 г. р.;
- Вяткин Дмитрий Федорович,
21.05.1974 г. р.;
- Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович,
13.02.1966 г. р.;
- Гаджиев Мурад Станиславович,
31.07.1961 г. р.;
- Гаджиев Руслан Гаджиевич,
29.08.1978 г. р.;
- Гарин Олег Владимирович,
26.12.1973 г. р.,
- Гасанов Джамаладин Набойович,
05.08.1964 г. р.,
- Геккиев Заур Далхатович,
12.02.1961 г. р.,
- Германова Ольга Михайловна,
26.09.1961 г. р.,
- Гетта Антон Александрович,
29.04.1980 г. р.,
- Гильмутдинов Динар Загитович,
10.08.1969 г. р.,
- Гильмутдинов Ильдар Ирекович,
03.09.1962 г. р.,
- Гимбатов Андрей Петрович,
19.07.1979 г. р. ;
- Гладких Борис Михайлович,
16.02.1983 г. р.;
- Говырин Алексей Борисович,
26.05.1983 г. р.;
- Голиков Олег Александрович,
21.10.1968 г. р.,
- Гончаров Николай Александрович,
13.01.1984 г. р. ;
- Пономарев Аркадий Николаевич,
16.05.1956 г. р.;
- Попов Евгений Георгиевич,
11.09.1978 г. р. ;
- Прокопьев Александр Сергеевич,
05.08.1986 г. р. ;
- Птицын Роман Викторович,
08.09.1975 г. р.;
- Разворотнева Светлана Викторовна,
25.03.1968 г. р.;
- Ревенко Егений Васильевич,
22.05.1972 г. р.;
- Резник Владислав Матусович,
17.05.1954 г. р.
Фигурантам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.