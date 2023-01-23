СБУ передала в суд обвинительные акты против 55 депутатов Госдумы РФ

23 января, 12:37
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Российским депутатам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения (Фото:Russian State Duma/REUTERS)

Российским депутатам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения (Фото:Russian State Duma/REUTERS)

Обвинительные акты в отношении 55 депутатов госдумы РФ, голосовавших за признание «независимости» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, переданы в суд.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Там напомнили, что 15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой о «признании» фейковых образований «Л/ДНР», а 22 февраля они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

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«Уже на следующий день на основании принятых договоров главари террористов обратились к российскому президенту с просьбой оказать помощь в отражении придуманной ими военной агрессии. 24 февраля Россия подвергла всю территорию Украины ракетно-бомбовым ударам и ввела войска на юге, севере и востоке. Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по началу полномасштабного вторжения в Украину», — отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств 55 депутатам госдумы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В их список вошли:

  • Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г. р.;
  • Авксентьева Сардана Владимировна, 02.07.1970 г. р.;
  • Аксаков Анатолий Геннадиевич, 28.11.1957 г. р.;
  • Алехин Андрей Анатольевич, 09.02.1959 г. р.;
  • Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г. р.;
  • Аммосов Петр Револьдович, 22.09.1966 г. р.;
  • Ананских Игорь Александрович, 06.09.1966 г. р.;
  • Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г. р.;
  • Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г. р.;
  • Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980 г. р.;
  • Бурлаков Сергей Владимирович, 25.05.1971 г. р.;
  • Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г. р.;
  • Бурматов Владимир Владимирович, 18.08.1981 г. р.;
  • Бутина Мария Валерьевна, 10.11.1988 г. р.;
  • Буцкая Татьяна Викторовна, 08.05.1975 г. р.;
  • Валеев Эрнест Абдулович, 07.04.1950 г. р.;
  • Валенчук Олег Дорианович, 14.09.1960 г. р.;
  • Валуев Николай Сергеевич, 21.08.1973 г. р.;
  • Симигин Павел Владимирович, 26.07.1968 г. р.;
  • Васильев Владимир Абдуалевич, 11.08.1949 г. р.;
  • Василькова Мария Викторовна, 13.02.1978 г. р.;
  • Веллер Алексей Борисович, 09.01.1966 г. р.;
  • Веремеенко Сергей Алексеевич, 26.09.1955 г. р.;
  • Власова Вероника Валерьевна, 02.11.1966 г. р.;
  • Водолацкий Виктор Петрович, 19.08.1957 г. р.;
  • Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 г. р.;
  • Володин Вячеслав Викторович, 04.02.1964 г. р.;
  • Вольфсон Илья Светославович, 08.06.1981 г. р.;
  • Воробьев Андрей Викторович, 24.07.1985 г. р.;
  • Вороновский Анатолий Владимирович, 28.12.1966 г. р.;
  • Вторигина Елена Андреевна, 17.08.1957 г. р.;
  • Выборный Анатолий Борисович, 08.06.1965 г. р.;
  • Вяткин Дмитрий Федорович, 21.05.1974 г. р.;
  • Гаджиев Абдулхаким Кудбудинович, 13.02.1966 г. р.;
  • Гаджиев Мурад Станиславович, 31.07.1961 г. р.;
  • Гаджиев Руслан Гаджиевич, 29.08.1978 г. р.;
  • Гарин Олег Владимирович, 26.12.1973 г. р.,
  • Гасанов Джамаладин Набойович, 05.08.1964 г. р.,
  • Геккиев Заур Далхатович, 12.02.1961 г. р.,
  • Германова Ольга Михайловна, 26.09.1961 г. р.,
  • Гетта Антон Александрович, 29.04.1980 г. р.,
  • Гильмутдинов Динар Загитович, 10.08.1969 г. р.,
  • Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 03.09.1962 г. р.,
  • Гимбатов Андрей Петрович, 19.07.1979 г. р. ;
  • Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 г. р.;
  • Говырин Алексей Борисович, 26.05.1983 г. р.;
  • Голиков Олег Александрович, 21.10.1968 г. р.,
  • Гончаров Николай Александрович, 13.01.1984 г. р. ;
  • Пономарев Аркадий Николаевич, 16.05.1956 г. р.;
  • Попов Евгений Георгиевич, 11.09.1978 г. р. ;
  • Прокопьев Александр Сергеевич, 05.08.1986 г. р. ;
  • Птицын Роман Викторович, 08.09.1975 г. р.;
  • Разворотнева Светлана Викторовна, 25.03.1968 г. р.;
  • Ревенко Егений Васильевич, 22.05.1972 г. р.;
  • Резник Владислав Матусович, 17.05.1954 г. р.
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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Госдума Депутат Война России против Украины

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