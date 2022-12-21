Пытали, угрожая закопать заживо. В Украине будут судить пятерых оккупантов, издевавшихся над пленными 21 декабря, 11:36 Злоумышленники также угрожали пленным расправой над их родными (Фото:Ukrainian Military Pages)

В суд направлены обвинительные акты против пятерых оккупантов из прокремлевской террористической организации «ДНР», издевавшихся над пленными украинцами.

Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Злоумышленники были членами группировки, в которую входили как представители криминалитета, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов.

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«Они похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемую „ДНР“. Чтобы заставить их признаться в якобы шпионаже и других надуманных преступлениях, угрожали пыткам и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, они имитировали расстрел и даже захоронение живьем», — рассказали в ведомстве.

Действия членов банды были квалифицированы как государственная измена, создание террористической организации и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, ст. 258−3 и ст. 438 УК Украины).