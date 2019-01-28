В суд направлено дело замдиректора Ледового стадиона Киева, попавшегося на полумиллионной взятке Вчера, 15:28 489 Цей матеріал також доступний українською Прокуратура Чиновник вымогал деньги за подключение кабеля к подстанции на территории стадиона Прокуратура

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении заместителя директора Центральной учебно-тренировочной базы по конькобежному спорту Ледовый стадион.

Как сообщается, обвинительный акт против чиновника по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) направлен в суд.

Напомним, подозреваемый вымогал 560 тысяч гривен от Объединения совладельцев многоквартирного дома.

За указанную сумму чиновник обещал подключить его резервный кабель к электроподстанции на территории стадиона.

Фото: Прокуратура

Задержали злоумышленника в октябре 2018 года во время получения им второй части взятки.