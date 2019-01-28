Иван Примаченко
Как финны осваивают искусственный интеллект
Павел Кухта
Как снизить уровень госдолга
Иван Яковина
Дональд Трамп сдулся
Иван Компан
Аномалия или закономерность

В суд направлено дело замдиректора Ледового стадиона Киева, попавшегося на полумиллионной взятке

Вчера, 15:28
489
Цей матеріал також доступний українською

Прокуратура

Чиновник вымогал деньги за подключение кабеля к подстанции на территории стадиона

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении заместителя директора Центральной учебно-тренировочной базы по конькобежному спорту Ледовый стадион.

Как сообщается, обвинительный акт против чиновника по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) направлен в суд.

Напомним, подозреваемый вымогал 560 тысяч гривен от Объединения совладельцев многоквартирного дома.

За указанную сумму чиновник обещал подключить его резервный кабель к электроподстанции на территории стадиона.

Фото: Прокуратура

Задержали злоумышленника в октябре 2018 года во время получения им второй части взятки.

Теги:   Коррупция Чиновники Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 10:43

article_img
У посла Украины в Иране нашли незадекларированные активы на сумму более 1,2 миллиона
Страны

Вчера, 18:20

article_img
Протесты в Венесуэле: количество погибших возросло до 35 человек
Геополитика

Сегодня, 08:04

article_img
Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции

ТОП 3

События

Вчера, 22:45

article_img
Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
3791
События

Вчера, 21:41

article_img
Из Украины пытались вывезти двигатели к Ми-24 в страну, находящуюся под санкциями
3430
События

27 января, 14:20

article_img
Памятник полководцу Суворову из Киева отправят в Швейцарию
3347