В суд направлено дело замдиректора Ледового стадиона Киева, попавшегося на полумиллионной взятке
Столичная
прокуратура завершила расследование в отношении заместителя директора Центральной
учебно-тренировочной базы по конькобежному спорту Ледовый стадион.
Как сообщается,
обвинительный акт против чиновника по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от
8 до 12 лет) направлен в суд.
Напомним, подозреваемый вымогал 560 тысяч гривен от Объединения совладельцев многоквартирного дома.
За указанную сумму чиновник обещал подключить его резервный кабель к электроподстанции на
территории стадиона.
Задержали
злоумышленника в октябре 2018 года во время получения им второй части взятки.