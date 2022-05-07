В суд направили первое дело относительно полномасштабной агрессии России 7 мая, 04:09 Цей матеріал також доступний українською Денис Лямин (Фото:facebook.com/irina.venediktova)

В суд направили обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина. Это первое дело по поводу полномасштабной агрессии России против Украины. Направлен обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Денис Лямин — генерал-майор ВС РФ, командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС Российской Федерации, руководивший вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма.

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Ранее генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявила, что в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

Она также рассказала, что офис генпрокурора имеет 620 подозреваемых «топ-уровня» по делу о преступлении агрессии России против Украины, среди которых военные, политики и пропагандисты.

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