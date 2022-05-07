В суд направили первое дело относительно полномасштабной агрессии России

7 мая, 04:09
Цей матеріал також доступний українською
Денис Лямин (Фото:facebook.com/irina.venediktova)

Денис Лямин (Фото:facebook.com/irina.venediktova)

В суд направили обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина. Это первое дело по поводу полномасштабной агрессии России против Украины. Направлен обвинительный акт в отношении российского генерала Дениса Лямина.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Денис Лямин — генерал-майор ВС РФ, командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС Российской Федерации, руководивший вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма.

Видео дня
https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5444063478939876?__cft__[0]=AZU1Mn7_411VVQ19D3x3x7w4wq-d72XHVbLZYd1CejF9MlrUa6-CjGLnL32QlrhkgfhJ3rANWBsoOwe6hA3iRnZshbiXfmGvGCI0W1NkFFFnQGHargVloNHPjgpiSn1BCrw&__tn__=%2CO%2CP-R

Ранее генеральная прокурорка Ирина Венедиктова заявила, что в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

Она также рассказала, что офис генпрокурора имеет 620 подозреваемых «топ-уровня» по делу о преступлении агрессии России против Украины, среди которых военные, политики и пропагандисты.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X