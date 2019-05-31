В субботу в Киеве ограничат движение из-за велодня
В субботу, 1 июня в Киеве состоится Всеукраинский велодень, по маршруту мероприятия будет ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Начало празднования запланировано в 10:00 на Софийской площади, организаторы ожидают 10 тысяч участников.
Движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:
— с 10:30 до 13:00: Почтовая пл. — Владимирский спуск — Европейская пл. — ул. Крещатик;
— с 10:30 до 12:30: Софийская пл. — ул. Владимирская — ул. Большая Житомирская — Михайловская пл. — Софийская пл. — ул. Михайловская — Майдан Незалежности — ул. Крещатик — Владимирской спуск — Почтовая пл.
Объезд организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.
— с 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая пл. — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк Муромец (финиш).
Объезд: ул. Электриков.
Кроме того, улицу Крещатик планируют закрыть для движения транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.