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В субботу в Киеве ограничат движение из-за велодня

31 мая, 17:18
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В субботу в Киеве ограничат движение из-за велодня - фото

НВ

В КГГА напомнили об ограничении движения в центре Киева

В субботу, 1 июня в Киеве состоится Всеукраинский велодень, по маршруту мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Начало празднования запланировано в 10:00 на Софийской площади, организаторы ожидают 10 тысяч участников.

Движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

— с 10:30 до 13:00: Почтовая пл. — Владимирский спуск — Европейская пл. — ул. Крещатик;

— с 10:30 до 12:30: Софийская пл. — ул. Владимирская — ул. Большая Житомирская — Михайловская пл. — Софийская пл. — ул. Михайловская — Майдан Незалежности — ул. Крещатик — Владимирской спуск — Почтовая пл.

Объезд организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

— с 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая пл. — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк Муромец (финиш).

Объезд: ул. Электриков.

Кроме того, улицу Крещатик планируют закрыть для движения транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.

Теги:   КГГА Киев

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