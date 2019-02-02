В субботу в большинстве областей Украины ожидается туман и гололедица Сегодня, 10:13 335 Цей матеріал також доступний українською

В субботу, 2 февраля, в большинстве областей ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (І уровень опасности).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Гололедица на дорогах ожидается во всех областях, кроме южных.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с, температура днем 0 ... + 3.

Также в течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.



