В субботу в большинстве областей Украины ожидается туман и гололедица
Сегодня, 10:13
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В субботу, 2 февраля, в большинстве областей ожидаются туманы с видимостью 200-500 м (І уровень опасности).
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Гололедица на дорогах ожидается во всех областях, кроме южных.
В Киеве 2 февраля ожидается туман, местами гололедица, облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с, температура днем 0 ... + 3.
Также в течение 2-4 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня.