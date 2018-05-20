В СЦКК показали последствия обстрела боевиками жилого квартала в Зайцево

Жертв и раненых среди местных жильцов нет

С начала суток 20 мая боевики дважды обстреляли населенный пункт Зайцево, осуществив 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра и 32 выстрела с минометов 120 калибра.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

"Наблюдатели мобильной группы СЦКК задокументировали прямое попадание мины в частные дома и хозяйственные постройки по улице Вернадского, 8 и 57", - сообщили в штабе.

Вследствие разрыва мины полностью разрушен один дом, в другом повреждены окна и стены. Жертв и раненых среди местных жителей нет.

По данным СЦКК, по позициям Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуре по состоянию на 13:30 применено не менее 249 снарядов и мин.