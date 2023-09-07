Бойцы подняли флаг Украины над двумя селами под Купянском в серой зоне — видео
Бойцы Стального кордона подняли флаг Украины в населенных пунктах Харьковской области (Фото:МВД Украины)
Бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополи Харьковской области, расположенных в серой зоне, то есть нейтральной территории по обе стороны линии фронта.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел в четверг, 7 сентября.
Оба населенных пункта — в Купянском районе на границе с Россией. После деоккупации региона в прошлом году заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования.
«Но сейчас пограничники проложили путь и подняли государственный флаг Украины!» — заявили в МВД.
После начала контрнаступления Украины в июне российские оккупанты начали стягивать силы на Купянско-Лиманское направление, сосредоточив там около 110 тысяч военных.
В Минобороны объясняют, что таким образом Россия хочет отвлечь внимание украинских военных и прорвать оборону ВСУ, но несет большие потери. По словам генерала Александра Сырского, главная задача украинских бойцов на востоке — не допустить потерю позиций на этих двух направлениях и продолжать наступление, чтобы выйти на определенные рубежи под Бахмутом.