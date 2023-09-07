Бойцы подняли флаг Украины над двумя селами под Купянском в серой зоне — видео 7 сентября, 13:42 Бойцы Стального кордона подняли флаг Украины в населенных пунктах Харьковской области (Фото:МВД Украины)

Бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополи Харьковской области, расположенных в серой зоне, то есть нейтральной территории по обе стороны линии фронта.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в четверг, 7 сентября.

Оба населенных пункта — в Купянском районе на границе с Россией. После деоккупации региона в прошлом году заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования.

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Фото: DeepState

«Но сейчас пограничники проложили путь и подняли государственный флаг Украины!» — заявили в МВД.

После начала контрнаступления Украины в июне российские оккупанты начали стягивать силы на Купянско-Лиманское направление, сосредоточив там около 110 тысяч военных.



В Минобороны объясняют, что таким образом Россия хочет отвлечь внимание украинских военных и прорвать оборону ВСУ, но несет большие потери. По словам генерала Александра Сырского, главная задача украинских бойцов на востоке — не допустить потерю позиций на этих двух направлениях и продолжать наступление, чтобы выйти на определенные рубежи под Бахмутом.

