Бойцы подняли флаг Украины над двумя селами под Купянском в серой зоне — видео

7 сентября, 13:42
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Бойцы Стального кордона подняли флаг Украины в населенных пунктах Харьковской области (Фото:МВД Украины)

Бойцы Стального кордона подняли флаг Украины в населенных пунктах Харьковской области (Фото:МВД Украины)

Бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополи Харьковской области, расположенных в серой зоне, то есть нейтральной территории по обе стороны линии фронта.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в четверг, 7 сентября.

Оба населенных пункта — в Купянском районе на границе с Россией. После деоккупации региона в прошлом году заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования.

Видео дня

DeepState
Фото: DeepState

«Но сейчас пограничники проложили путь и подняли государственный флаг Украины!» — заявили в МВД.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1699733753638097350?s=20

После начала контрнаступления Украины в июне российские оккупанты начали стягивать силы на Купянско-Лиманское направление, сосредоточив там около 110 тысяч военных.

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В Минобороны объясняют, что таким образом Россия хочет отвлечь внимание украинских военных и прорвать оборону ВСУ, но несет большие потери. По словам генерала Александра Сырского, главная задача украинских бойцов на востоке — не допустить потерю позиций на этих двух направлениях и продолжать наступление, чтобы выйти на определенные рубежи под Бахмутом.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Харьковская область Флаг Украины Серая зона Война России против Украины Гвардия наступления

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