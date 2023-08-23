Шахеды атакуют Одессу — Воздушные силы

23 августа, 02:17
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Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)

Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)

Ночью 23 августа группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одессы.

03:30 Российские ударные беспилотники атакуют юг Одесскою область, сообщил председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Воздушные силы ВСУ сообщили о шахедной атаке на юг Одесской области. Группа шахедов достигла города Измаил и двигается на запад.

Видео дня

По данным Воздушных сил ВСУ, группа ударных БпЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы. На территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Одесса Беспилотник Беспилотники БПЛА Война в Украине Дроны Война России против Украины

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