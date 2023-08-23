Шахеды атакуют Одессу — Воздушные силы
Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)
Ночью 23 августа группа российских ударных беспилотников летит в сторону Одессы.
03:30 Российские ударные беспилотники атакуют юг Одесскою область, сообщил председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.
Воздушные силы ВСУ сообщили о шахедной атаке на юг Одесской области. Группа шахедов достигла города Измаил и двигается на запад.
По данным Воздушных сил ВСУ, группа ударных БпЛА двигается над акваторией Черного моря в направлении Одессы. На территории Одесской области объявлена воздушная тревога.