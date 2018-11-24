В Киеве могут ограничить движение транспорта из-за мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора

В Киеве 24 ноября на некоторых улицах могут временно ограничить движение транспорта в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины.
Ограничения продлятся до окончания мероприятий на автодорогах:
- ул. Лаврская (от ул. Цитадельная к аллее Героев Крут)
- аллея Героев Крут;
- ул. Цитадельная (от ул. Лаврская до ул. Лейпцигская)
- ул. Трехсвятительская;
- ул. Михайловская;
- ул. Десятинная;
- Михайловская площадь;
- ул. Житомирская (от ул. Михайловская до ул. Владимирская)
- Парковая дорога;
- ул. М. Грушевского (от ул. Садовая к Крепостного переулка)
- площадь Конституции.
Кроме того, с 7 утра приостановлено движение общественного транспорта на ул. Лаврской.
Сегодня, 24 ноября, в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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