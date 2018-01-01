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В столице кассы вокзала станции Киев-Пассажирский будут работать дольше

Сегодня, 20:40
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Работу касс продлили для удобства пассажиров

Укрзализныця увеличила продолжительность работы билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский до 24.00.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Это сделано для удобства пассажиров и создания дополнительной возможности приобретения проездных документов на период зимних праздников", - сказано в сообщении.

Укрзализныця и далее будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.

Напомним, что ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря.

Теги:   Билеты Поезда Киев

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