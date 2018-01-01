В столице кассы вокзала станции Киев-Пассажирский будут работать дольше
Сегодня, 20:40
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Укрзализныця увеличила продолжительность работы билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский до 24.00.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Это сделано для удобства пассажиров и создания дополнительной возможности приобретения проездных документов на период зимних праздников", - сказано в сообщении.
Укрзализныця и далее будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.
Напомним, что ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря.