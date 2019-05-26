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В столичном парке Муромец сгорели трибуны волейбольного поля

Сегодня, 14:34
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В столичном парке Муромец сгорели трибуны волейбольного поля - фото

Информатор

Возгорание произошло практически мгновенно

В воскресенье, 26 мая, в парке Муромец в Киеве загорелись трибуны и подсобные помещения волейбольного поля.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 4:20.

Как сообщили очевидцы, возгорание произошло практически мгновенно. Огонь быстро распространился почти на все строения.

Представители компании, которой принадлежит волейбольное поле, сказали, что они не исключают возможность поджога, однако надо дождаться результатов экспертизы.

В результате возгорания, большая часть трибун и подсобных помещений полностью сгорели. На месте работали бригады спасателей ГСЧС.

Теги:   Пожар Киев

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