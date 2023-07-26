Бой в Старомайорске. Силы спецопераций ВСУ обнаружили и заблокировали россиян, оккупанты были вынуждены сдаться — видео
Бойцы ССО ВСУ обнаружили и заблокировали россиян (Фото:https://t.me/ukr_sof)
В среду, 26 июля, Силы спецопераций ВСУ показали, как украинские защитники уничтожают врага в Старомайорске.
«Российские десантники из 247-го парашютно-десантного полка пополнили ряды пленных — благодаря воинам ССО Украины», — говорится в сообщении.
В ССО рассказали, что подразделение оккупантов базировалось в Старомайорске Донецкой области. На его ликвидацию выдвинулись воины тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения.
Операторы обнаружили и заблокировали врага, завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.
Во время зачистки населенного пункта группа ССО Украины обнаружила штабную документацию одного из батальонов 247-го парашютно — десантного полка РФ.
Также в телефоне одного из уничтоженных оккупантов обнаружили список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и ударный вертолет Ка-52. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.