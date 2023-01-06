Оккупанты усилили репрессии против населения Старобельска: массово проверяют мобильные телефоны — Генштаб

6 января, 08:24
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Оккупанты массово проверяют телефоны у жителей Старобельска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты массово проверяют телефоны у жителей Старобельска (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В городе Старобельск Луганской области российские оккупационные войска усилили административный и контрразведывательный режимы.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 6 января, оккупанты усилили репрессии после точных и эффективных ударов Сил обороны Украины.

Захватчики проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется тем, у кого в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.

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Ранее сообщалось, что после точных ударов ВСУ по базам войск РФ и складам с боеприпасами оккупанты усилили репрессии на территории захваченной Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Старобельск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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