«Пессимистическая оценка». В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть все территории, захваченные РФ после 24 февраля — CNN 28 июня, 10:31 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что даже с тяжелым вооружением Украина сможет вернуть все территории, которые были захвачены российскими оккупантами после 24 февраля, сообщает CNN со ссылкой на представителей США.

По информации журналистов, советники президента США Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое понимание украинской победы с поправкой на возможность «необратимого сокращения» Украины.

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CNN со ссылкой на американские официальные лица сообщает, что эта более пессимистичная оценка не означает, что США планируют оказать давление на Украину, чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки стране-агрессору России, чтобы положить конец войне.

Телеканал сообщает, что также есть надежда, что украинские силы смогут отвоевать значительные части территорий в ходе вероятного контрнаступления в конце этого года.

Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что нельзя точно сказать, что Украина таки не сможет вернуть себе свои территории.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», — сказал помощник.

По его словам, Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь.

По данным CNN, не все в администрации так обеспокоены — некоторые считают, что украинские силы могут снова бросить вызов ожиданиям, как это было в первые дни войны, когда они отразили наступление оккупантов на Киев.

Однако, телеканал сообщил, что военный чиновник США и источник, знакомый с западной разведкой, согласились, что маловероятно, что Украина сможет собрать силы, необходимые для возвращения всей территории, захваченной войсками РФ.

По словам источников, возможно масштабное контрнаступление с использованием большего количества оружия и подготовки, но у России также может быть возможность пополнить свои силы за это время, поэтому никаких гарантий нет.



«Многое зависит от того, сможет ли Украина отвоевать территорию хотя бы до линии 23 февраля», — сказал военный эксперт Майкл Кофман.

По его словам, «перспектива есть, но она зависит от обстоятельств».

«Если Украина сможет зайти так далеко, то она, вероятно, сможет взять и все остальное. Но если она не сможет, то ей, возможно, придется пересмотреть, как лучше всего добиться победы», — сказал он.

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