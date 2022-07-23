Российские войска пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя, но пока безуспешно — Пентагон 23 июля, 07:18 Работа HIMARS (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Российские войска «пытаются приспособиться» к воздействию, которое на них оказывают HIMARS на поле боя, но пока безуспешно, заявил высокопоставленный военный представитель США.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, ВСУ сосредоточили усилия на российском командовании и управлении, районах их материально-технического снабжения, чтобы включить все виды снабжения, в частности, боеприпасы.

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«Поэтому в результате россияне пытаются смягчить последствия с помощью ряда средств, маскировка, передвижение, смена дислокации», — сказал чиновник.

По его словам, все попытки войск РФ пока безуспешны.

«Я не могу сказать вам, какой уровень эффекта они оказывают, но, похоже, он не очень хороший», — сказал он.

Фото: НВ

Чиновник также отметил, что сообщения о том, что российские войска уничтожили четыре HIMARS — это фейк.

«Все HIMARS продолжают быть занозой в боку для россиян», — добавил чиновник.

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