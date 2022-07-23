Российские войска пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя, но пока безуспешно — Пентагон
Работа HIMARS (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
Российские войска «пытаются приспособиться» к воздействию, которое на них оказывают HIMARS на поле боя, но пока безуспешно, заявил высокопоставленный военный представитель США.
Об этом сообщает CNN.
По его словам, ВСУ сосредоточили усилия на российском командовании и управлении, районах их материально-технического снабжения, чтобы включить все виды снабжения, в частности, боеприпасы.
«Поэтому в результате россияне пытаются смягчить последствия с помощью ряда средств, маскировка, передвижение, смена дислокации», — сказал чиновник.
По его словам, все попытки войск РФ пока безуспешны.
«Я не могу сказать вам, какой уровень эффекта они оказывают, но, похоже, он не очень хороший», — сказал он.
Чиновник также отметил, что сообщения о том, что российские войска уничтожили четыре HIMARS — это фейк.
«Все HIMARS продолжают быть занозой в боку для россиян», — добавил чиновник.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.