Российские войска пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя, но пока безуспешно — Пентагон

23 июля, 07:18
Работа HIMARS (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Работа HIMARS (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Российские войска «пытаются приспособиться» к воздействию, которое на них оказывают HIMARS на поле боя, но пока безуспешно, заявил высокопоставленный военный представитель США.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, ВСУ сосредоточили усилия на российском командовании и управлении, районах их материально-технического снабжения, чтобы включить все виды снабжения, в частности, боеприпасы.

Видео дня

«Поэтому в результате россияне пытаются смягчить последствия с помощью ряда средств, маскировка, передвижение, смена дислокации», — сказал чиновник.

Читайте также:

По его словам, все попытки войск РФ пока безуспешны.

«Я не могу сказать вам, какой уровень эффекта они оказывают, но, похоже, он не очень хороший», — сказал он.

НВ
Фото: НВ

Чиновник также отметил, что сообщения о том, что российские войска уничтожили четыре HIMARS — это фейк.

«Все HIMARS продолжают быть занозой в боку для россиян», — добавил чиновник.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины РСЗО HIMARS

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Удача может стать трамплином» (Фото:SimpleFoto/Depositphotos)
Везение или упорная работа? Что важнее для достижения успеха
Дариус Фору
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Лео Бабаута: «Выработайте привычку сосредотачиваться» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным
Лео Бабаута
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X