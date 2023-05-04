Применение Россией ядерного оружия маловероятно — глава разведки США

4 мая, 20:27
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Флаг США (Фото:Michael_Luenen / pixabay)

Флаг США (Фото:Michael_Luenen / pixabay)

Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар, несмотря на недавнее бряцание оружием со стороны Кремля и большие потери в ходе вторжения в Украину.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает Reuters.

«По нашей текущей оценке, это (ядерный удар России. — Рее.) очень маловероятно», — заявила Хейнс в сенатском комитете по вооруженным силам.

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Ядерная напряженность между Россией и США возросла с начала войны России против Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что РФ готова использовать свой ядерный арсенал в случае необходимости защиты своей «территориальной целостности».

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В феврале Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в новом Договоре о СНВ, последнем договоре с Соединенными Штатами о ядерных вооружениях, ограничивающем количество стратегических боеголовок, которые каждая сторона может развернуть.

Хейнс не детализировала оценку ядерной угрозы РФ со стороны разведывательного сообщества США.

Американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но в то же время предостерегают, что они не теряют бдительности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Ядерное оружие Российская агрессия Война России против Украины

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