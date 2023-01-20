«Это очень кровавая война». Россия и Украина несут большие потери — Милли

20 января, 19:18
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:81 окрема аеромобільна бригада / Facebook)

Россия и Украина несут большие потери в войне, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече Рамштайн.

Он подчеркнул, что точное число во время войны назвать невозможно, но добавил, что Россия понесла большие потери.

«Количество потерь во время войны никогда не бывает точным. Со стороны России — это более 100 тысяч. Я бы назвал это значительными потерями. Это включая регулярные войска, ЧВК Вагнера и другие. Они на самом деле понесли большие потери», — сказал Милли.

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Он также сказал, что у Украины тоже «большие потери», не озвучив цифры.

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«Также большие потери были и у Украины. Погибла и значительная часть мирного населения в результате ударов со стороны РФ. Значительные разрушения инфраструктуры. Это очень кровавая война. И значительные потери с обеих сторон», — отметил он.

Милли считает, что РФ и Украина рано или поздно сядут за стол переговоров, однако партнерам Киева нужно сделать все, чтобы по их итогам Украина осталась свободной и независимой.

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13 января министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC заявил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

https://www.youtube.com/watch?v=6x0dQ1JZq0c

По последним данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 119 тысяч военных.

На фоне больших потерь своих войск Россия проводит мобилизацию. По данным украинской разведки, кремлевский режим планирует призвать дополнительно еще 500 тысяч россиян.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Боевые потери российские потери Марк Милли потери врага

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