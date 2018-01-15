В США отреагировали на вспышку кори в Украине

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США советуют сделать прививку

США советуют сделать прививку

Центр по контролю и профилактики болезней США (CDC) рекомендовал при путешествиях в Украину убедиться в наличии прививок от кори.

Речь идет о комплексной вакцине MMR ( от кори, эпидемического паротита и краснухи), сказано на сайте Центра.

Перед отъездом из Соединенных Штатов младенцам рекомендуют (от 6 до 11 месяцев) сделать одну прививку MMR-вакцины, а взрослым и детям в возрасте от 1 года надо две дозы вакцины MMR (делать с перерывом не менее 28 дней).

То есть перед отъездом надо убедиться, что человек уже сделал прививку, или обратиться к медикам, и сделать ее.

В то же время Россия ввела санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори.

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Ранее Государственный департамент США отнес Украину к странам, где путешествовать надо с повышенной осторожностью (имеется в виду ситуация с безопасностью). Вместе с тем, в эту группу попали – Франция, Англия, Германия и другие.

 

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