«Бои все еще достаточно горячие». В США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время — СМИ 5 января, 18:26 Город Бахмут, Донецкая область, 9 декабря (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

В США не ожидают завершения войны на востоке Украины в ближайшее время, сообщает Sky News со ссылкой на анонимного американского чиновника. Для России важно получить контроль над Бахмутом.

По словам собеседника издания, интенсивные боевые действия на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев. Он считает, что происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других участках фронта.

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«Бои все еще достаточно горячие (в Донецкой области, — ред.). То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы», — заявил анонимный чиновник.

Россия уделяет особое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если же врагу удастся получить контроль над городом, он может использовать его в качестве плацдарма для продвижения в крупные города — Краматорск и Славянск.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресссекретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.