В соцсетях сообщили о "транспортном коллапсе" из-за ДТП на Лукьяновке в Киеве

В результате ДТП никто не пострадал

На Лукьяновке в Киеве возле торгового центра Квадрат произошло ДТП, которое практически парализовало движение транспорта.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

При этом отмечается, что само ДТП было несерьезным.

"Коллапс в Киеве на Лукьяновке. Царапина и движение перекрыто. Около ТРЦ Квадрат столкнулись Skoda и Hyundai. Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. В связи с ДТП практически полностью перекрыт проезд. Доступна одна полоса движения. Выбирайте альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве остановилось движение троллейбусов из-за припаркованного посреди дороги Lexus.