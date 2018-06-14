14 июня 2018, четверг

В соцсетях сообщили о состоянии пострадавших от взрыва детей

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Автомобиль, в котором произошел взрыв, долгое время стоял во дворе

Автомобиль, в котором произошел взрыв, долгое время стоял во дворе

Интернет-сообщество dtp.kiev.ua сообщило на своей странице в Facebook информацию о состоянии детей, пострадавших в результате взрыва на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева.

Согласно сообщению, тяжелее всего пострадал шестилетний мальчик, у которого тяжелые осколочные ранения, сейчас его оперируют в Охматдете.

Кроме того, девочка получила ранение шеи.

Двое других детей получили более легкие ранения. В сообщении отмечается, что детям от шести до 14 лет.

В полиции сообщают, что пострадавшему мальчику - пять лет, двоим из девочек по восемь и еще одной - 11. Взрыв произошел в 16:40.

Напомним, 14 июня, в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, обнаруженную в припаркованной во дворе Волги. Сообщалось также, что автомобиль уже долгое время стоял неподалеку от одного из домов.

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