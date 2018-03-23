В соцсетях сообщили о серьезном ДТП на Бандеры в Киеве

В результате ДТП есть пострадавшие

На проспекте Бандеры в Киеве в пятницу, 23 марта, произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Серьезное ДТП в Киеве на пр. Бандеры, в направлении Петровки (Почайна). Предварительно, столкнулось два автомобиля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте работают патрульная полиция и скорая помощь.

Из-за ДТП образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что на остановке возле ТРЦ Sky Mall в Киеве маршрутка столкнулась с троллейбусом.