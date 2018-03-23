В соцсетях сообщили о серьезном ДТП на Бандеры в Киеве

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате ДТП есть пострадавшие

В результате ДТП есть пострадавшие

На проспекте Бандеры в Киеве в пятницу, 23 марта, произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Серьезное ДТП в Киеве на пр. Бандеры, в направлении Петровки (Почайна). Предварительно, столкнулось два автомобиля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие. Сейчас на месте работают патрульная полиция и скорая помощь.

Из-за ДТП образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что на остановке возле ТРЦ Sky Mall в Киеве маршрутка столкнулась с троллейбусом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове