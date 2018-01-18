В соцсетях сообщили, что в одной из киевских больниц торгуют колбасой - фото

В одной из столичных больниц в районе Дорогожичей оборудовали торговые ряды, на которых торгуют колбасой и сыром.
Соответствующее фото опубликовала у себя в Facebook киевлянка Ольга Сытник.
По словам других пользователей, речь идет о поликлинике №3, которая расположена по адресу Рижская, 1.
При этом отмечается, что торговля там ведется регулярно.
Ранее сообщалось, что украинец пытался провезти на оккупированные территории 210 килограмм колбасы, спрятав ее в бензобак.
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