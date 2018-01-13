В соцсети сообщили об избитом мужчине, скончавшемся под стенами больницы в Киеве - фото

Под стенами больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в Киеве обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, скончавшийся, который, вероятно, был бездомным, был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.

"Заявитель утверждает, что помощи пострадавший, в связи с отсутствием денег, не получил и умер от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

В то же время официальной версии медиков или правоохранителей по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что в России вспыхнул скандал из-за медиков, которые волокли избитого пациента в палату по полу.