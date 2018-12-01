В состоянии полувойны. 10 фактов о первом военном положении в истории Украины

25 ноября украинские военные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу перевернули всю историю независимой Украины, пишет журнал Новое время.

Впрочем, они лишь совершали переход из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива их встретили российские корабли, один из которых протаранил украинский буксир. Из Москвы последовал приказ - задержать суда из Украины, так как те якобы нарушили госграницу РФ.

Затем русские погранкатера еще и обстреляли катера ВМС Украины. В итоге все три отечественных судна попали в плен вместе с экипажами.

При этом украинцы не нарушали международных норм, совершая проход возле Керченского пролива.

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Обострение в Азовском море вызвало широкую международную реакцию. В НАТО заявили, что действиям России нет оправдания. Освободить захваченные суда потребовало Министерство иностранных дел Канады и их коллеги из Франции. МИД Великобритании подчеркнул, что Россия снова пренебрегает международными нормами.

Открытое нападение российских военных моряков на украинские корабли привело и к острой внутриполитической дискуссии. Военный кабинет и Совбез предложили ввести военное положение (ВП) в стране.

26 ноября Верховная рада 276 голосами утвердила соответствующий указ президента Петра Порошенко, введя ВП.

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НВ собрал десять ключевых фактов об этой истории, изменившей жизнь всей страны, - ведь военного положения в Украине еще никогда не было.

1. Военное положение будет действовать в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и во внутренних водах Азовского моря и Азово-Керченской акватории с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

2. Изначально Совбез хотел ввести ВП сроком на 60 дней и по всей стране. Это же требование содержал и указ президента Петра Порошенко.

Но когда документ попал на утверждение в Верховную раду, многие парламентарии увидели в периоде действия ВП негатив: мол, 60 дней могут привести к отсрочке проведения президент­ских выборов в Украине, назначенных на последний день марта 2019‑го.

Также указ существенно ограничивал гражданские свободы, например право на проведение акций протеста и свободу слова.

Под давлением депутатов Порошенко изменил свое первоначальное решение, ограничив зону действия ВП десятью областями, а период - 30 днями.

Также президент уточнил, что все ограничения, предусмотренные законом о военном положении, будут применяться только в случае, если российские войска начнут сухопутную операцию и пересекут границу с Украиной. То есть ни комендантского часа, ни цензуры пока не будет.

Именно в таком виде документ и одобрила ВР.

Отдельно депутаты приняли постановление, согласно которому выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года - в тот день, что планировался изначально.

3. Указ президента о военном положении в обновленной редакции поддержали 276 народных депутатов. Голоса "за" дали фракции Блока Петра Порошенко, Народного фронта, Самопомощи, Радикальной партии Олега Ляшко, Батькивщины. Депутаты от Оппозиционного блока голосовали против.

4. Это первое военное положение в истории независимой Украины. Хотя Россия неоднократно подбрасывала официальному Киеву поводы для его введения.

В 2003 году россияне начали строить в Керченском проливе дамбу к украинскому острову Тузла без согласия Украины.

В 2014‑м РФ аннексировала Крым. В том же году россияне атаковали украинские войска под Иловайском. В следующем - в районе Дебальцева.

Единственное отличие нынешней ситуации - в этот раз Москва самоуверенно использовала собственные вооруженные силы, не скрывая этого даже официально.

5. Депутат от БПП Григорий Шверк считает, что официальное введение пусть даже и ограниченного военного положения - это сигнал международному сообществу: терпение официального Киева лопнуло, Украина готова защищаться.

Кроме того, Украина таким образом юридически зафиксировала факт агрессии России и свое отношению к нему как к военным действиям.

6. Военное положение не предусматривает немедленной мобилизации. Но если возникнет угроза нацбезопасности, военкоматы могут начать призыв отдельных граждан.

Пока Минобороны и Генштаб ВСУ должны лишь уточнить мобилизационный план, в частности оценив, сколько в стране есть резервистов первой очереди.

7. Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил усилить охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и других объектов.

8. Свое военное положение Минздрав ввел еще в феврале 2018 года. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения, напомнила: тогда ее ведомство совместно с Мин­обороны приняло указ о том, что все защитники украинских границ и нацбезопасности могут рассчитывать на своевременную медпомощь.

Ради этого в каждой области появился перечень медучреждений - городских, районных и областных больниц, госпиталей, диспансеров и институтов, - которые готовы спасать и лечить бойцов. Каждое из них может одновременно принять 10‑15 военных.

9. Агрессия РФ в Азовском море и введение ВП привели к падению котировок украинских евробондов. Также всего за один день 26 ноября во многих обменных пунктах резко подскочил курс покупки доллара - с 27,90 до 29,50 грн.

Но в НБУ уверены: рисков для бесперебойной работы банковской системы в связи с ВП нет: ликвидность сектора составляет 75 млрд грн. Да и официальный курс регулятор повысил на 21 коп.

10. К глобальным финансовым потрясениям ВП само по себе не приведет. Так, в МВФ уже успокоили Киев: сотрудничество их структуры с правительством продолжится. "МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель фонда в Украине.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №44 от 29 ноября 2018 года.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать