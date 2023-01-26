В Соледаре РФ потеряла столько же людей, сколько в двух чеченских войнах — ВСУ 26 января, 13:23 Соледар 10 января 2023 года (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ходе боев за Соледар в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизованные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп», — отметил он.

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25 января официально объявили об отходе украинских сил из Соледара стало известно 25 января. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.