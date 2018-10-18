В Софии Киевской разъяснили решение Рады о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху

Андреевскую церковь откроют для посещения после реставрации

Андреевская церковь остается в собственности государства и будет и дальше находиться на балансе Национального заповедника София Киевская.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, с представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании памятником.

В то же время, реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения, а после окончания реставрационных работ объект откроют для посещения.

Весь штат музейщиков Национального заповедника будет и дальше продолжать свою работу, выполняя требования законодательства по охране памятников.

Ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церкви в Киеве. Согласно документу, церковь будет передана Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами. По его мнению, это может способствовать получению автокефалии Украинской православной церкви.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.