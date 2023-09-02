В соцсетях сообщили о взрывах в Кривом Роге, власти заявили, что все «в порядке»
Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало (Фото:YouTube-канал Кривой Рог мой город)
Около 11 часов утра в субботу, 2 сентября, в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога.
В местных Telegram-каналах сообщают, что в городе слышны звуки взрывов.
Подробностей о возможных разрушениях или пострадавших среди мирного населения не поступало.
«Мониторинговые каналы пишут о разведывательных БПЛА в небе», — рассказали в Telegram-канале СВОЇ. Кривий Ріг.
В свою очередь руководитель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что «все нормально».
Позже глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко также отметил, что все «хорошо», поблагодарив силы противовоздушной обороны.
Вероятно, вражеский БПЛА был успешно сбит.