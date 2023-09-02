В соцсетях сообщили о взрывах в Кривом Роге, власти заявили, что все «в порядке» 2 сентября, 11:25 Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало (Фото:YouTube-канал Кривой Рог мой город)

Около 11 часов утра в субботу, 2 сентября, в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога.

В местных Telegram-каналах сообщают, что в городе слышны звуки взрывов.

Фото: t.me/svoiKR

Фото: t.me/svoiKR

Подробностей о возможных разрушениях или пострадавших среди мирного населения не поступало.

«Мониторинговые каналы пишут о разведывательных БПЛА в небе», — рассказали в Telegram-канале СВОЇ. Кривий Ріг.

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В свою очередь руководитель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что «все нормально».

Фото: Скриншот/Facebook

Позже глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко также отметил, что все «хорошо», поблагодарив силы противовоздушной обороны.

Фото: Скриншот/Facebook

Вероятно, вражеский БПЛА был успешно сбит.