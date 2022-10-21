«Вот это контент!». В соцсетях показали впечатляющее видео перехвата российской ракеты

21 октября, 12:54
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Согласно предварительным данным, видео было снято в Запорожской области (Фото:Скриншот видео PaulJawin/Telegram)

Согласно предварительным данным, видео было снято в Запорожской области (Фото:Скриншот видео PaulJawin/Telegram)

В соцсетях появилось впечатляющее видео перехвата крылатой ракеты, выпущенной ВС РФ по территории Украины.

Предварительно, обнародованные кадры были сняты где-то в Запорожской области.

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На них видно, как ракета летит над промышленной зоной, однако, в результате перехвата украинской ПВО взрывается прямо в воздухе.

Видео дня

«Еб*ть! Я ху*ю… Вот это контент!», — не сдерживая эмоций отметил автор видео.

18+

https://twitter.com/PaulJawin/status/1583361204684103680

Как рассказал ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, в пятницу, 21 октября, российские войска нанесли сразу несколько ракетных ударовпо территории региона, в результате которых пострадали три человек.

«В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы. Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и открытые территории», — сообщил он у себя в Telegram-канале.

Ракетному обстрелу также подвергся и Харьков, где пострадали пять человек.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Крылатая ракета Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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