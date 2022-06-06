«За восемь лет такого не было»: в соцсетях снова сообщили об обстреле Донецка — видео 6 июня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Пользователи соцсетей подозревают, что речь может идти об очередной провокации РФ (Фото:NhF7STQ2a74jzVC/Twitter)

В понедельник, 6 июня, в соцсетях снова появились сообщения об обстреле оккупированного Донецка.

Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность на украинскую сторону, однако местные жители в этом усомнились, отметив, что за предыдущие восемь лет войны ВСУ ничего подобного не делали.

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В связи с этим в прокремлевских пабликах начали удалять подобные сообщение, или вовсе блокировать комментарии.

Накануне Донецк также подвергся массированному обстрелу, который, по словам местных жителей, велся из подконтрольной РФ Макеевки.

При этом было высказано мнение, что освещение этой темы на российском телевидении похоже на заранее спланированную провокацию, направленную на срыв поставок Украине дальнобойных вооружений.

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