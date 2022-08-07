В соцсетях появилось видео подрыва оккупанта на мине

7 августа, 10:53
В результате взрыва оккупант получил осколочные ранения (Фото:Коллаж НВ)

В результате взрыва оккупант получил осколочные ранения (Фото:Коллаж НВ)

Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовали у себя в соцсетях видео с подрывом одного из российских захватчиков на противопехотной мине.

На нем видно, как несколько вооруженных человек движутся мимо руин какого-то населенного пункта, когда впереди колоны происходит взрыв.

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В результате срабатывания мины, один из оккупантов получил осколочные ранения, после чего остальные уносят его с места происшествия. Дальнейшая судьба пострадавшего не известна.

Видео дня

18+

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1555950078153605123

Судя по снаряжению и униформе, запечатленные на видео лица являются не кадровыми военнослужащими ВС РФ, а боевиками одного из подразделений российских наемников.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские наемники Российские военные мина Война России против Украины

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