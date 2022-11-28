Украли даже тракторные прицепы. Во время отступления российские оккупанты ограбили почти все дома в Снегиревке 28 ноября, 10:44 Снегиревка (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты во время отступления вывезли из Снегиревки всю коммунальную технику, ограбили почти все дома.

Об этом заявил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в интервью телеканалу НИС-ТВ.

По его словам, в Снегиревке больше всего пострадали микрорайоны Птицефабрика и Соцгородок.

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«Там большинство зданий разрушены. Некоторые уничтожены совсем, у других вообще нет окон, разбиты крыши», — сказал он.

Кухта добавил, что в городе практически отсутствует коммунальная техника, поскольку убегая, оккупанты вывезли ее с собой.

«Всю технику вывезли. Осталось то, что невозможно было вывезти, что было неподвижным. Они работали на обустройстве своих позиций, а затем, вероятно, забрали при выходе из Снигиревки», — сказал он.

По его словам, сельхозтехника имеет повреждение разного характера, а уцелевшее российские войска вывозили вместе с собой.

«Не пренебрегали даже тракторными прицепами. Загружали прицепы человеческим имуществом и вывозили его в направлении Херсона, Крыма», — сказал Кухта.



10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

Снегиревка была одним из ключевых населенных пунктов для освобождения Херсона.