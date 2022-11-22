В деоккупированной Снегиревке Николаевской области снова заработал участок полиции 22 ноября, 03:09 Полиция (Фото:Национальная полиция via Facebook)

В деоккупированной Снегиревке Николаевской области снова открылось полицейское отделение. Правоохранители документируют преступления российских захватчиков.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.



Правоохранители документируют преступления, которые за время оккупации совершили военные РФ — уже зарегистрировано 175 таких правонарушений.

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«Я в очередной раз подчеркиваю и обращаюсь к местным жителям с просьбой соблюдать определенные правила безопасности, быть осторожными при передвижении по населенным пунктам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали российские военные», — отметил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Также он призвал всех, кто хранит оружие или взрывчатые предметы — враждебные, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок.