Ядерный шантаж. В СНБО рассказали, какой основной нарратив сегодня продвигают российские пропагандисты и объяснили, зачем он им нужен 16 июня, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Заявления пропагандистов об «использовании» Западом ядерного оружия в Украине нужны стране-агрессору, чтобы потом опираться на них, создавая дезинформацию и продолжать тему ядерного шантажа, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В СНБО заявили, что новый российский нарратив звучит так: «Россия надеется, что Западу хватит ума не использовать ядерное оружие на территории Украины».

В ведомстве заявили, что Россия манипулирует темой ядерного оружия с начала полномасштабной войны.

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В центре напомнили, что недавно депутат польского парламента заявил, что нарушение Россией Будапештского меморандума 1994 дает полное право для Украины свободно размещать ядерное оружие на собственной территории.

«Эти слова набрали резонанса в России и рашисты начали показывать себя с позиции жертвы», — заявил центр в Telegram.

В СНБО добавили, что позже прозвучало заявление спикера российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия и США должны обсудить продолжение Договора о сокращении стратегического наступательного оружия.

«Такие заявления в публичном пространстве нужны, чтобы в будущем опираться на них, создавая дезинформацию и продолжать тему ядерного шантажа», — говорится в сообщении СНБО.

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