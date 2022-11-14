В СНБО отреагировали на видео с казнью наемника ЧВК Вагнера за сдачу в плен ВСУ

14 ноября, 16:14
Поделиться:
Связанные с ЧВК Вагнера и Пригожиным телеграмм-каналы опубликовали видео казни завербованного российского заключенного (Фото:Скриншот/Grey Zone/Telegram)

Связанные с ЧВК Вагнера и Пригожиным телеграмм-каналы опубликовали видео казни завербованного российского заключенного (Фото:Скриншот/Grey Zone/Telegram)

Видео с казнью наемника ЧВК Вагнера за сдачу в плен ВСУ — это хорошо спланированная информационно-психологическая операция (ИПСО), заявили в понедельник, 14 ноября в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве заявили, что реакция пророссийских СМИ на видео была мгновенной.

«Все они единогласно заявили, что это видео — постановка украинских спецслужб», — говорится в сообщении в Telegram.

Видео дня

В центре добавили, что впоследствии эту ситуацию прокомментировал основатель ЧВК Вагнер Пригожин:

«Нужин не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», — сказал он.

Центр заявил, что после этого роспропаганда начала оправдывать смертную казнь заявлениями, что с предателями именно так и нужно поступать.

https://www.youtube.com/embed/QUsMK3uNy3A

Официально смерть Нужина не подтверждалась, поэтому нельзя игнорировать вариант, что это постановка.

«В любом случае, это — хорошо спланированная ИПСО, цель которой — отбить у военных РФ желание сдаваться в плен», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS) «Во время войны армия сильнее ФСБ». Почему Путин не собирается сливать Шойгу — советник главы МВД

В ведомстве добавили, что данное видео — это ответ на украинскую правительственную программу Хочу жить, которая агитирует оккупантов складывать оружие.

Связанный с российской ЧВК Вагнера телеграмм-канал распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись — «ликвидирован».

Как утверждается, на видео показан завербованный на войну российский заключенный Евгений Нужин, который впоследствии сдался в украинский плен. Вагнеровцы, вероятно, казнили его как «предателя».

В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался комментировать кадры с казнью наемника, сославшись на то, что якобы не знает, соответствуют ли они действительности.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X