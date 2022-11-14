В СНБО отреагировали на видео с казнью наемника ЧВК Вагнера за сдачу в плен ВСУ 14 ноября, 16:14 Связанные с ЧВК Вагнера и Пригожиным телеграмм-каналы опубликовали видео казни завербованного российского заключенного (Фото:Скриншот/Grey Zone/Telegram)

Видео с казнью наемника ЧВК Вагнера за сдачу в плен ВСУ — это хорошо спланированная информационно-психологическая операция (ИПСО), заявили в понедельник, 14 ноября в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве заявили, что реакция пророссийских СМИ на видео была мгновенной.

«Все они единогласно заявили, что это видео — постановка украинских спецслужб», — говорится в сообщении в Telegram.

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В центре добавили, что впоследствии эту ситуацию прокомментировал основатель ЧВК Вагнер Пригожин:

«Нужин не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», — сказал он.

Центр заявил, что после этого роспропаганда начала оправдывать смертную казнь заявлениями, что с предателями именно так и нужно поступать.

Официально смерть Нужина не подтверждалась, поэтому нельзя игнорировать вариант, что это постановка.

«В любом случае, это — хорошо спланированная ИПСО, цель которой — отбить у военных РФ желание сдаваться в плен», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данное видео — это ответ на украинскую правительственную программу Хочу жить, которая агитирует оккупантов складывать оружие.

Связанный с российской ЧВК Вагнера телеграмм-канал распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись — «ликвидирован».

Как утверждается, на видео показан завербованный на войну российский заключенный Евгений Нужин, который впоследствии сдался в украинский плен. Вагнеровцы, вероятно, казнили его как «предателя».

В свою очередь спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отказался комментировать кадры с казнью наемника, сославшись на то, что якобы не знает, соответствуют ли они действительности.

