«Стадия информтерроризма». В СНБО отреагировали на новости об угрозе ядерного удара РФ 4 октября, 17:48 Мощный взрыв (Фото:Unsplash/Luke Jernejcic)

Распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара — это очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В Центре привели в пример публикацию итальянской La Repubblica, которая писала со ссылкой на источники о российской «подлодке с вышедшими на испытания ядерными боеголовками», и статью The Times о том, что Путин «приказывает отправить в Украину ядерный военный поезд». Также фиксируются многочисленные видео в Twitter о последствиях точечного ядерного удара по Украине. Все это может быть элементом давления на Украину.

Видео дня

В Центре заметили, что Россия будет усиливать ядерный шантаж, а потому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны.

3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.