В СНБО опровергли очередные российские фейки. На этот раз о «ядерных разработках» Украины

4 апреля, 07:19
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Как создаются фейки против Украины (Фото:Markus Winkler/Unsplash)

Как создаются фейки против Украины (Фото:Markus Winkler/Unsplash)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг очередные фейки РФ. На этот раз речь идет о том, что Украина осуществляла ядерные разработки, чтобы «взорвать европейскую безопасность».

Об этом сообщает ЦПИ при СНБО в Тelegram .

«ЦПИ при СНБО Украины сообщает: россия продолжает дезинформировать мировое сообщество о том, что Украина якобы осуществляла ядерные разработки, чтобы «взорвать европейскую безопасность», - говорится в сообщении.

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В качестве доказательств враг публикует карту урановых месторождений на территории Украины.

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"Наше государство имеет большие залежи разных полезных ископаемых. Но их наличие не равно наличию оружия массового поражения, о котором дезинформирует собственное население кремль. Враг прибегает к такой низкопробной манипуляции: во-первых, понимает, что Международного трибунала россии не избежать, поэтому уже сейчас пытается подготовить информационное поле для оправдания своих преступлений, во-вторых, таким образом, враг пытается расколоть ЕС и НАТО, которые консолидировались на фоне полномасштабной войны россии против Украины", - подчеркнули в ЦПИ.

В Центре противодействия дезинформации предостерегают, что для раскола общества Россия и в дальнейшем будет прибегать к провокациям и манипуляциям на мировой арене, в частности, через привлечение завербованных «зарубежных экспертов» и проплаченные митинги вроде бы в поддержку агрессии РФ.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   СНБО Ядерное оружие Фейк Война России против Украины

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