Две причины. В СНБО объяснили, почему российские войска обстреливают Донецк 14 июня, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Дом в Донецкой области после вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска обстреливают Донецк по двум причинам, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Во-первых: провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь россии", - говорится в сообщении центра в Telegram.

В ведомстве добавили, что второй причиной является то, что «мотивация большинства солдат ОРДЛО практически нулевая».

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"Они не понимают чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел Донбасса станет для них дополнительной мотивацией и пониманием того, что они правильно поступают, воюя с Украиной", - заявили в ведомстве.

В понедельник, 6 июня, в соцсетях появились сообщения об обстреле оккупированного Донецка.

Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность на украинскую сторону, однако местные жители в этом усомнились, отметив, что за восемь лет войны ВСУ ничего подобного не делали.

Накануне Донецк также подвергся массированному обстрелу, который, по словам местных жителей, велся из подконтрольной РФ Макеевки.

При этом было высказано мнение, что освещение этой темы на российском телевидении похоже на заранее спланированную провокацию, направленную на срыв поставок Украине дальнобойных вооружений.

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