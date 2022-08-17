В Смоленской области России решили «потренироваться» вручать повестки 17 августа, 17:26 Армия РФ (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Власти Смоленской области России и военный комиссариат региона объявили о проведении «плановой тренировки» по вручению повесток.

Об этом сообщает Медуза.

7 августа в области проводят «плановую тренировку с контрольным оповещением находящихся в запасе граждан».

Местный военкомат сообщил, что помимо оповещения «запасников» в регионе также развернут участки и штабы оповещения районов и сельских поселений. Повестки собираются вручать гражданам до 60 лет, состоящим на воинском учете.

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Тех, кто получит повестку, в военкомате попросили явиться по адресу и в срок, указанный в повестке «для уточнения персональных данных».

В военкомате заявили, что тренировка проводится с целью проверки «соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы».

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