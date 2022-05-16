В случае затяжной войны 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН
Последствия действий российских оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Если война России против Украины будет продолжаться более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в Twitter.
По ее данным, россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. В ООН предупреждают, что реальная оценка разрушений может быть в 5−6 раз выше.
«Украина: разрушенные здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности», — сказано в сообщении.
Напомним, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало данные о жертвах и пострадавших от полномасштабного вторжения России, начиная с 24 февраля 2022 года.
Как сообщает Радио Свобода, задокументировано 3 573 смертей и 3 816 раненых гражданских по сравнению с 3 541 и 3 785 согласно данным 11 мая.
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