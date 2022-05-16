В случае затяжной войны 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН

16 мая, 12:39
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Последствия действий российских оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Последствия действий российских оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Если война России против Украины будет продолжаться более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в Twitter.

По ее данным, россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. В ООН предупреждают, что реальная оценка разрушений может быть в 5−6 раз выше.

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«Украина: разрушенные здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности. Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности», — сказано в сообщении.

Напомним, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало данные о жертвах и пострадавших от полномасштабного вторжения России, начиная с 24 февраля 2022 года.

Как сообщает Радио Свобода, задокументировано 3 573 смертей и 3 816 раненых гражданских по сравнению с 3 541 и 3 785 согласно данным 11 мая.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ООН Бедность Война России против Украины

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