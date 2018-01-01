Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Светлана Залищук
Как бороться с российской агрессией. Три шага
Айдер Муждабаев
Военное положение. Помогут ли США Украине?
Богдан Данилишин
Как ускорить рост экономики
Александр Гольц
Кант и пытливые умы россиян

В Словакии украинцы начали массово бросать машины на еврономерах - видео

Сегодня, 17:39
644
Цей матеріал також доступний українською

Украинцы бросили возле границы уже более сотни автомобилей

Скриншот с видео 5 канала/YouTube

В словацком селе Вубля на границе с Украиной начали массово бросать автомобили с европейской регистрацией.

Как сообщает 5 канал, после принятия Верховной Радой новых правил ввоза транспорта и его растаможки украинцы оставили там уже более сотни машин.

По словам старосты села, такая ситуация после 25 ноября застала местные власти врасплох.

"Идете после обеда по селу, и нет ни одного, а утром там уже стоят припаркованные автомобили. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор", - пожаловалась она.

Дело в том, что согласно новым правилам, теперь на таможне необходимо вносить залог в размере стоимости растаможки машины, который можно потерять, если нарушить срок ее пребывания в Украине. В связи с этим для многих украинцев ввоз автомобилей в режиме транзита стал невыгодным. 

Ранее сообщалось, что 25 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

Теги:   Еврономер Словакия Машины Граница

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 12:57

article_img
Рада разрешила морской охране применять оружие без предупреждения для отражения атак

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
2913
Фредерик Кемп - фото
Фредерик Кемп
Не бойтесь Путина. Мюнхенский урок для Запада
2024
Джон Ллойд - фото
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
1650
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13654
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10130
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9439
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28926
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25078
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20265

Читайте также

События

Сегодня, 18:40

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 
События

Сегодня, 17:36

article_img
В Киеве переименовали Новороссийскую площадь и Советский переулок
Гаджеты

Сегодня, 16:28

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции