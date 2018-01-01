В Словакии украинцы начали массово бросать машины на еврономерах - видео Сегодня, 17:39 644 Цей матеріал також доступний українською Украинцы бросили возле границы уже более сотни автомобилей Скриншот с видео 5 канала/YouTube

В словацком селе Вубля на границе с Украиной начали массово бросать автомобили с европейской регистрацией.

Как сообщает 5 канал, после принятия Верховной Радой новых правил ввоза транспорта и его растаможки украинцы оставили там уже более сотни машин.

По словам старосты села, такая ситуация после 25 ноября застала местные власти врасплох.

"Идете после обеда по селу, и нет ни одного, а утром там уже стоят припаркованные автомобили. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор", - пожаловалась она.

Дело в том, что согласно новым правилам, теперь на таможне необходимо вносить залог в размере стоимости растаможки машины, который можно потерять, если нарушить срок ее пребывания в Украине. В связи с этим для многих украинцев ввоз автомобилей в режиме транзита стал невыгодным.

Ранее сообщалось, что 25 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.